Saarlane taastab Gruusias teeistandust

Saarlane Kristiina Mehik kuulub viie entusiasti hulka, kes taastavad Lääne-Gruusias kunagist teeistandust.





17,5 hektari suurune istandus Imerethi piirkonnas on esimene, mille Renegade Tea Estate`i entusiastid on puhastanud. Istandus seisis mahajäetuna ligi 30 aastat, põldudel olid taimed mattunud umbrohtu. Ometi jättis see koht Kristiinale ja ta kaaslasele Hannes Saarpuule sügava mulje ning nad otsustasid istanduse ellu äratada. “Kohe hakkame puhastama järgmist istandust ning tegelema kolmandaga, et seda rendile võtta,” ütles Mehik, lisades, et kokku on plaanis tänavu rendile võtta ligi 50 hektarit.

Praegu on tee-entusiaste kokku viis – neli eestlast ja üks leedulane. Peale Kristiina Mehiku on Saaremaaga seotud ka Miina Saak – ta on küll Lihulast pärit, ent lõpetanud Saaremaa ühisgümnaasiumi.

“Alustasime projekti ettevalmistustega umbes aasta aega tagasi, kuid reaalsemate sammudeni jõudsime mullu novembris, mil alustasime esimese mahajäetud istanduse taastamisega,” ütles Kristiina Mehik. Istanduse puhastamisega umbrohust ja pinnase kobestamisega saadi ühele poole tänavu veebruaris.

“Oleme meeskonnaga püsivamalt Gruusias ja valmistume esimeseks hooajaks,” rääkis Mehik. “Taimed kasvavad, ehitame aeda, kuuri, võitleme umbrohuga, õpime teetootmist.”

Aprilli lõpus on kavas alustada teise istandusega. Samuti hakkavad tulevased teetootjad peagi tehast ehitama. “Esimese saagi planeerime saada tänavu suvel.”

Kui esialgu unistasid Kristiina ja Hannes oma teeistandusest Aafrikas Rwandas, ei tulnud sellest plaanist sealsete ametnike ükskõiksuse tõttu välja midagi. Peagi aga tuli noortele mõttesse kunagine kuulus teetootja Gruusia, kus kunagi oli teeistanduste all kümneid tuhandeid hektareid ning tööd sai ligi 150 000 inimest. Ometi see majandusharu hääbus.

“Kodusõda, traditsiooniliste turgude kadumine pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist ning Gruusia majanduslik kokkuvarisemine – need kõik mängisid olulist rolli,” kirjutavad tee-entusiastid blogis. Et Gruusia teele ostjaid enam ei leidunud, sulgesid hiigeltehased oma uksed ja sajad istandused jäeti maha.

Kuna tuhanded hektarid vanu teepõlde on võimelised uuesti külluslikku saaki andma, alustas Gruusia riik 2016. aasta alguses programmiga, mille raames planeeriti vähemalt osa istandustest taastada.

Programm nägi ette võimaluse mahajäetud teeistandused Gruusia riigilt 25 aastaks üsna sümboolse summa eest rendile võtta, juhul kui rentijad võtavad endale rea kohustusi, nagu tehase ehitamine ja tootmisnormide täitmine.

Eestlased tunnistavad, et suhtusid võimalusse algul kõhklevalt, kuna lugu hüljatud teeistandustest tundus veider. Erinevalt rwandalastest olid Gruusia ametnikud aga koostööaltid.

Renegade Tea Estate on võtnud eesmärgiks Gruusia tee uuesti kuulsaks teha. Kaubamärgi ja meeskonna nimes sisalduv sõna renegade tähendab teisitimõtlejat, mässajat. “See on sõna, mis meie jaoks iseloomustab eesootavat teekonda kõige paremini: oleme mässajad, kes on valinud teistsuguse tee, ning ei lase tavaelu normidel ennast segada.”