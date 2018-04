Suveruhnlased skeemitavad sõidusoodustuse nimel

Ruhnu saarel on päevakorda kerkinud küsimus, mis puudutab suveks Ruhnu sissekirjutatud inimesi, eelkõige õpilasi. Nimelt kirjutavad suveruhnlased oma koolis käivad lapsed suveperioodiks sisse Ruhnu valda, et saada laeval sõidusoodustust. Selle tulemusena esitab omavalitsus, kus laps õpib, suvekuude eest kooli kohamaksuarved aga Ruhnu vallale.



Ruhnu vallavanema Jaan Urveti sõnul arutati seetõttu võimalust mainitud lastel kohaliku ja niinimetatud mandriõpilase laevapileti hinna vahe kompenseerida, et jääks ära koolide pearaha maksmine.

“Kindlasti ma ei ütleks, et seda süsteemi kuritarvitatakse,” sõnas Urvet, lisades, et need inimesed võib tegelikult vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda. “Ruhnul asuvate kinnistute omanikud on suure osa ajast siin ning on arusaadav, et siia-sinna sõitmine läheb kulukaks. Ilmselt leiame ikka mingi kompromissi.”