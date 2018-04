ÜLESKUTSE: Abivahenditest sõltujad, avaldage arvamust!

Saaremaal on sadu inimesi, kelle elukvaliteet sõltub abivahenditest, olgu selleks ratastool, hooldusvoodi või eridisainiga IT-tehnika. Invaru Kuressaares asuvat esindust külastab iga kuu ligi 400 abivajajat, kelle tagasiside abivahendite valdkonna toimimise osas on väärtuslik.



Esmakordselt viib Eesti suurim abivahendikeskus Invaru läbi abivajajate ja nende lähedaste seas abivahendite valdkonna uuringu, mille kokkuvõtet on oodata juuniks.

Iga abivahend, olgu selleks ratastool, mähkmed või potitool, peab vastama kasutaja vajadustele ning selle valikul tuleb lähtuda konkreetsest inimesest. Kuna abivahendi valik on väga personaalne, jõutakse sobiva lahenduseni enamasti koostöös klienditeenindajate või terapeutidega. Seetõttu soovimegi uuringu käigus välja selgitada, kuivõrd hästi toimib praegu abivahendite teenus abivajajate või nende lähedaste jaoks ning millisest infost või toest inimesed puudust tunnevad.

Invaru on aastate jooksul teinud suuri samme, et Eesti abivajajatele oleksid lisaks kaasaegsetele abivahenditele tagatud ka professionaalne nõustamine, vahendite remont ja transport. Need teenused on üha enam kättesaadavad ja operatiivsemad, võrreldes ettevõtte algusaegadega, ning seetõttu on olnud oluline roll klienditeeninduse muutumisel professionaalsemaks ja usalduslikumaks. Abivahendikeskuse Invaru klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri Tiido hinnangul on see äärmiselt oluline, kuna kõige õigemad ja sobivamad lahendused leiab abivajaja vaid koostöös klienditeenindajaga, kes tuleb parima lahenduse leidmiseks pühendada ka delikaatsetesse ja ebamugavatesse teemadesse.

Tiido sõnul juhtub sageli ka nii, et inimesel on esialgu ühe kindla abivahendi soov, kuid nõustamise käigus selgub sootuks teine vajadus. Seega on väga oluline, et abivahendikeskustes toimuva kohapealse nõustamise käigus arutataks abivajajaga läbi erinevad küsimused, mille peale inimene sageli ise ei tule.

Üle Eesti kaheksas linnas igal kuul tuhandeid kliente teenindav Invaru ootab anonüümsele küsitlusele vastama nii abivajajaid kui ka nende lähedasi, kes Invaru teenuste ja toodete kasutamisega kokku on puutunud. Uuringule saab vastata aprilli lõpuni veebilingi kaudu www.invaru.ee/uuring.

Keiu Valge, abivahendikeskus Invaru