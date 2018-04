Aura on olemas igal inimesel, see on nähtamatu vaimne keha, mis on meie füüsilise keha ümber. Aura kui vaimse keha tervis ja heaolu on sama tähtsad, kui on seda meie füüsilise keha tervis ja heaolu. Aurat tuleb hoida, kaitsta, tervendada ja tugevamaks muuta.

Aura kaitseb sind väliskeskkonnast tulenevate ohtude ja negatiivsete energiate eest. Tugeva aura korral oled sa näiteks enesekindlam,...