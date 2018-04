Sadamaaidas käsitöödžinni tootmist alustav Lahhentagge OÜ saab EAS-ilt kaks erinevat toetust – innovatsiooniosaku programmist 3988 eurot ja starditoetusena 15 000 eurot.

Ettevõtte juhatuse liige Tarmo Virki ütles, et starditoetus on seotud otseselt aparatuuri soetamisega. Innovatsiooniosak läheb mittealkohoolsete jookide laboriuuringuteks.

Esimese projekti kogusumma ühes omaosalusega on 4985 eurot ja aparatuur läheb ühtekokku maksma 15 000 eurot.