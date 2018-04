Jahindusnõukogu arutab saarel karu küttimist

Saare maakonna jahindusnõukogu koosolekul mais tuleb päevakorda ka Saaremaale sattunud pruunkaru küttimisloa väljastamise küsimus.

Saare jahindusnõukogu esimees Olav Etverk ütles, et pruunkaru küttimise teema on tõepoolest jahindusnõukogu päevakorras. Kuivõrd karu on maakonnas olemas, peab jahindusnõukogu vastatavalt jahiseadusele võtma suurkiskja küttimise osas seisukoha.

Etverki hinnangul võib karu aga rahus edasi elada. “Niipalju kui olen jahimeeste ja maaomanike esindajatega rääkinud, siis ilmselgelt teeb nõukogu keskkonnaametile ettepaneku pruunkaru maakonnas mitte küttida,” ütles Etverk. Ta kinnitas, et isegi kui jahindusnõukogu peab karu küttimist vajalikuks, jätab keskkonna-

amet selle arvestamata.

Etverki sõnul lähtub keskkonnaamet suurkiskjate küttimismahu kehtestamisel paljuski sellest, kui suurt kahju loom teeb. Alates eelmisest aastast, kui karu Saaremaale jõudis, pole ta lõhkunud mesitarusid ega murdnud kariloomi. “Enamikul inimestel on puhas rõõm, et meil on taas kord karu Saaremaal,” lisas ta.