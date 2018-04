JUHTKIRI: Õhust sadama ehitamine

Iga asi on kindel siis, kui ta on kindel. Sellisest põhimõttest oleks võinud lähtuda Abaja sadama uuendamise lepingu sõlmimisel. Peab olema julgust, kui panna käsi alla paarisaja tuhande eurosele lepingule, endal taskus vilisemas tuul ja lootus, et ehk läheb õnneks.



Nüüdseks on selgunud, et Abaja sadama uuendamiseks vajalikust 200 000-st oli olemas vaid 50 000, ülejäänu oli vaid oletus. Ei loe see, et vallavanema arvates on rahajagamise juures omad poisid, või et kuskil kellegagi räägiti ja kõik saab korda. Paber maksab. Seda teavad kõik.

Hämmastav on see, et volikogu lubas sellist asja teha. Või õigemini ei keelanud. Ometi nad teadsid, et lepingu sõlmimiseks läheb ja luba selleks pole antud. Ehk näitab see mõndagi, kes oli väikestes valdades kes.

Keegi ei kahtle, et Abaja rannaala võiks olla korras ja kalamehel koht, kuhu paat siduda. Selle oleks vahest saanud, kui olemasolevale 50 000-le vaid veidi juurde lisada. Kohalikud oleksid õnnelikud olnud ja jamad olemata jäänud. Või pidi see õnn suurem olema?