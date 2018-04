Kaheksa militaarobjekti võivad lõpuks kaitse alla jõuda

Muinsuskaitseamet on pärast 13-aastast arutelu valinud Saaremaal välja kaheksa militaarobjekti, mille puhul kaalutakse nende kaitse alla võtmist.

Muinsuskaitseameti arvates väärivad kaitsmist: Atla tehnilise vaatluse post, Lõpe–Kaimri tankitõrjeliin, Maantee seniitraketibaas, Ninase 180 mm patarei, Oriküla seniitraketibaas ja komandokeskus, Sääre 12’’ patarei, Sääre piirivalvekordon ja Tagaranna seniitraketibaas.

Protsess käivitus 13 aastat tagasi. Toona kirjutasid lehed, et kohe võetakse kaitse alla 13 objekti, mille kohta oli ajaloolane Endel Püüa teinud inventuuri.

“Kuuldavasti oli ameti ekspertnõukogu inventuuri tulemustega toona rahul ja kõik 13 objekti kavatsetakse kultuurimälestistena arvele võtta,” ütles Püüa aastal 2006.

Toona muinsuskaitses töötanud Rita Valge sõnul saadeti siis kohalikele omavalitsustele ja maaomanikele kirjad laiali, et objektid võetakse kaitse alla. Seejärel otsustati, et kogu Eesti militaarpärand vajab inventuuri, ning leiti, et kui tervikpilt käes, alustatakse kaitse alla võtmist ühekorraga.

Üldpilt on võrreldes 2016. aastaga muutunud. Toonasest 13 objektist on jäänud alles viis ehk vähem kui pooled.

Muinsuskaitseameti avalike suhete nõuniku Madle Lippuse sõnul tehti valik 52 objekti seast. Välja on jäänud näiteks Saaremaa üks tuntumaid militaarobjekte – Stebeli patarei.

