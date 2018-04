Kultuuri ja sporti hakkab juhtima Mihkel Tamm

Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhatajaks valiti 16 kandidaadi hulgast Mihkel Tamm.





Tamm on viimased kaks aastat töötanud üritusturundusagentuuris Royal Experience pea­produtsendina, tagades erinevate ürituste korraldamise ideelahenduse väljatöötamisest elluviimiseni.

Lisaks on ta spordiklubi 7AM juhatuse liige ja treener. Tallinnast pärit Tamm on õppinud Tartu ülikoolis ajakirjandust ja suhtekorraldust ning Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledžis ehitiste restaureerimist.

Enne praegust töökohta töötas Mihkel Tamm turunduskommunikatsiooni agentuuris Event Masters, korraldades korporatiivklientide üritusi, mis eeldas ka ürituste eelarve koostamist, allhankijatega suhtlemist, uute kliendisuhete loomist jm.

Abivallavanem Helle Kahm ütles, et konkursikomisjoni otsus oli ühehäälne. “Mihkel Tammel on head isiku- ja juhiomadused, lisaks nooruslik entusiasm. Toetame teda selles ametis ning olen kindel, et Saaremaa kultuur ja sport on võitnud võimeka juhi,” märkis Kahm.

Elukaaslase kaudu Saaremaaga seotud Tamm ütles, et mõlemad valdkonnad on talle tuttavad. “Spordis on kindlasti hetkel tipuks Saaremaa võrkpall ja kultuuriüritusi, eriti just suvel, on väga palju. Seis on hea, aga kõike saab veel paremaks teha,” lausus ta.

Mihkel Tamm asub kultuuri- ja spordiosakonna juhatajana ametisse mai alguses. Osakonna senine juhataja Margit Kõrvits töötab 12. märtsist MTÜ Visit Saaremaa tegevjuhina.