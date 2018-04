Lee Trei tuleb kuulsate nukkudega Saaremaale

Saaremaalt pärit nukuteatrinäitleja Lee Trei on ühes oma nukkudega täna ja homme Kuressaares , tutvustab neid lastele ning mängib nendega veidi.

Trei sõnul on tal kaasas viis nukku, mis pärinevad sellistest lavastustest nagu “Nukitsamees”, “Võluflööt”, “Emma ja ajakivi” ning “Lugu kahest vereliblest”. Tal on plaanis kohapeal üks nukk valmis meisterdada.

“Praegune tunne on selline, et tutvustan lastele veidi nukke, räägin nendega mängimisest ja naljakatest juhtumustest oma teatris,” sõnas Lee Trei. “Aga tegelikult oleneb ju kõik lastest, mul on ikka plaanis nendega dialoogi pidada,” naeris ta. Aeg kulub näitleja sõnul kindlasti kiiresti ja lõbusalt. “Vaatame, mis saab. Mul on endal ka põnev!” kinnitas ta.