Räppar Reketi plaadi muusika lõi saarlane

Tom-Olaf Urbile ehk Reketile meeldis noore Saaremaa DJ Alexander Sanniku helikeel sedavõrd, et plaadi 14 loost produtseeris saarlane viimaks üheksa.

Selles, et 21-aastase Alexandri ja Tomi teed ristusid, on süüdi veel üks saarlane – Sander Mölder. “Leidsin Alexandri ta mentori Sander Mölderi kaudu, kes vist oli talle öelnud, et otsin uue projekti jaoks muusikat,” rääkis Reket Saarte Häälele.

“Üks asi viis teiseni ja sain teada, et Alexandri näol pole tegemist mitte ainult andeka muusikuga, vaid ka produktiivse ja kohusetundliku inimesega, kes oskab loovalt kogu projekti raames kaasa mõelda,” kiitis ta noort diskorit.

Alexander Sanniku enda jaoks on tegemist ääretult suure asjaga. Temagi tunnistas, et Tomini viis teda Sander. Muusikat on Alexander loonud praeguseks 3–4 aastat, ent aasta tagasi mainis Sander talle, et Reket otsib plaanitava plaadi jaoks muusikat. “Otsisin välja biidi, mis talle sobiks, saatsin Sandrile ja tema saatis talle edasi,” kõneles Alexander. Sellele järgnes paarikuine vaikus, kuni ühel õhtul vilkus saarlase telefonis sõnum: “Tom Urb soovib ühenduda.”

Omavahel vestelnud, tuli välja, et artist soovib saarlaselt veel lugusid. Kokku saigi neid plaadile Alexandrilt üheksa. Alexander on ka plaadi nimiloo “Rahu” muusika autor. Lisaks kõlab plaadil veel Otto Suitsu, Sander Mölderi ja DJ Sin´i loomingut.

Plaadil olevate lugude loomise kohta olgu veel öeldud, et esmalt sünnib muusika ja alles siis loob Reket selle juurde sobiva teksti. Nõnda valmisid vähemalt need lood, mille muusikalise poole eest hoolitses Alexander.

Nädal tagasi astusid Alexander ja Tom koos üles ka Saaremaa ühisgümnaasiumi Alternatiivil. Samuti saab lava jagatud mõnedel plaadiesitlustel Tallinnas ja Tartus.