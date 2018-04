ÜLESKUTSE: Otsime Saare maakonna aasta õppijat

Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, enesekindlust ning igapäevaelu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada.



Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on täiskasvanuna jätkanud katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala.

Tanel Padar kutsub üles tunnustama: “Hindan täna veel rohkem neid inimesi, kes on õpingud taas ette võtnud. See nõuab eneseületust, kuid annab hiljem elus oluliselt suurema valiku- ja tegutsemisvabaduse. Mäletan selgelt kui raske oli alguses õppida uuesti õppima ja kui loomulik see nüüd tundub. Täna on õppimine minu jaoks kui uus meelelahutus.”

Saare maakonna eelmise aasta õppija Kadri Kask jagab oma kogemust ja kutsub üles tunnustama: “Olen terve oma töökarjääri jooksul elanud ja töötanud Tartus õpetajana erinevates koolides – katsu sa õpetada, kui ise ei õpi!”

Konkurssi korraldava Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras Saare maakonna TÕN-i koordinaatori Meelis Kaubi sõnul innustavad õppijate lood teisi: “Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.”

Kandidaate saab esitada 3. maini veebilehel www.jällekooli.ee, täites seal vormi. Aasta õppijaks esitatud kandidaatide seast valib žürii 16 kandidaati, kes pääsevad rahvahääletusele, ning kõik inimesed saavad septembris anda hääle oma lemmiku poolt.

Lisaks aasta õppija kandidaatidele kutsume üles märkama ja tunnustama ka täiskasvanute koolitajaid, õppijasõbralikke tööandjaid ja õpitegusid. Kõigi kategooriate kandidaate saab esitada lehel https://andras.ee/et/tunnustamine.

Aasta õppija, rahvalemmiku ja teiste tiitlite võitjad kuulutatakse välja 19. oktoobril täiskasvanud õppija nädala avaüritusel.

ETKA Andras