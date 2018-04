Saaremaa pere vajab abi

Saaremaa kogukond ja inimesed kaugemaltki, kel olulised perekond ja käsitöö ja kohaliku elu elushoidmine. Teie abi on väga vaja!

“17. aprillil juhtus õnnetus minu venna Jaanus Järmuti pere-ettevõttega OÜ Artwood. Keset päist päeva hävis tulekahjus Puka külas, Pöide ristmiku juures pool sellest imeilusast maakiviseinte ja eterniitkatusega hoonest, mis seni paljude möödasõitjate silma paitas. Selles uhkes hoones oli sees minu venna puutöökoda, kus tema ja tema kaasa Eine ning kaks südamlikku töölist, Riina ja Marina igapäevaselt imeilusat puidust käsitööd tegid,” kirjutab sotsiaalmeedias Andla Rüütel, lisades, et nende ema Mahe aitas kogu valminud käsitööd müüa suvel Maasi linnuse all ja talvel erinevatel suurtel mandrimaa laatadel.

Tuli sai esialgsetel andmetel alguse pööningult, korstna juurest ja tuleroaks läks lisaks kontori-ruumile kogu hoole ja armastusega suviseks hooajaks valmistatud käsitöö ja suurem osa masinatest, millega kadakast suveniire ja tarbeesemeid tehti. Enne turismihooaja algust on see suur löök kogu perele, ootamatult tööta jäänud töölistele ja ka turistidele, kes harjunud Jaanuse imelist käsitööd sealt kaasa ostma.

Kahjuks oli hoone kindlustamata, sest puutööga tegelejate kindlustusmaksed on ülisuuured. See on perele õppetund.

Õde Andla sõnul on Jaanuse pere tubli ja nad teevad ka omalt poolt kõik, et talgukorras hoone võimalikult ruttu korda teha ega palu abi, et ära põlenud valmistoodangu kinnimaksmiseks. Praegu on neile ülioluline hoone uuesti katuse alla saada ja sellks neil rahalisi vahendeid napib.

Head sõbrad, kes tunneb, et ta saab ja tahab toetada kuldsete kätega Jaanust, tema kaasat, mullu Pöide tegusaimaks naiseks valitud Einet ja nende armast ema, Ida-Saaremaa vaieldamatult kõige südamlikumat müügitädi, Mahet, siis igasugune rahaline abi uute sarikate ja katusematerjali ostuks ja maja konserveerimiseks on sellele vahvale perekonnale suureks-suureks abiks. Perekond on südamest tänulik, et kõikide inimestega hästi on ja keegi perekonnast-personalist ise kannatada ei saanud.

Toetada saab Jaanus Järmut EE712200001100620376 .