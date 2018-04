JUHTKIRI: Kõige kenam loom

Oma laps olevat vanemate jaoks ikka kõige ilusam ja armsam. Sama arvavad lemmikloomade pidajad oma hoolealustest. Mis sellest, et teised ehk nende seisukohta ei jaga.

Kavandis elav Gerle Aljas peab kassi, kelle tavatu välimus ei pruugi sugugi kõigile – ka veendunud kassisõpradele – meeldida. Kes aga ütleb, et üks õige kass peab olema uhke karvakasukaga?

Rahvusvahelistelt kasside näitustelt koju toodud mitu karikat ja võidurosetti annavad tunnistust sellest, et siiski jagub neid, kes Kanada sfinksi Olafi välimust kõrgelt hindavad. Olaf pürib koguni maailma esi-ilueediks. Seega – ilu on vaataja silmades.

Kes poleks kuulnud vanasõna, et ilu ei sünni patta panna. Teada-tuntud tõde on ka see, et ainult väline ilu kedagi ilusaks ei tee. Tähtsam on tema iseloom ja intelligents. Just need võluvad Olafi puhul ka tema omanikku Gerlet.

Oma välimuse poolest massist erinev tore ja tark loom võib anda silmad ette nii mõnelegi liigikaaslasele.