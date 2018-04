Liiva pood avatakse mai lõpus

Muhu valla keskusse kerkivas Liiva poes hakkavad tööd jõudma lõpusirgele. Nagu varem lubatud, avatakse pood mais. Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov täpsustas, et see saab toimuma mai lõpu poole. Konkreetset kuupäeva veel välja ei hõigata.



Alles 2011. aastal uuenduskuuri läbinud Liiva kauplus on praeguseks Koovi sõnul juba väikeseks jäänud, sest suvel kasvab Liiva poe käibemaht 2,5 korda. Uue kaupluse müügisaal on 640 ruutmeetri asemel 800 ruutmeetrit.