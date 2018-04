Pihtla kooliteater tõi lavale Leiutajateküla Lotte

Eelmise neljapäeva õhtul kogunes Pihtla kooli väikesesse saali palju rahvast. Kõik nad tulid põnevusega vaatama meie kooliteatri Pipsik etendust. Kooliteater Pipsik alustas tööd 2010. aastal, kui Pihtla kooli tuli tööle õpetaja Tiia Rihvk.

Kaheksa hooaja jooksul on kooliteatris mänginud kõik kooli õpilased. Sel kevadel toodi lavale muusikaline lavastus “Leiutajateküla Lotte”. Lavastaja Tiia Rihvk märkis, et valikut mõjutas Eesti 100. juubeliaasta, seega sooviti etendada just eesti autori lugu.

“Lotte-raamatus on ka piisavalt palju tegelasi, sest kõik kooli 17 last pidid osa saama. Pipsik põhimõte ongi see, et kõik kooli õpilased on kooliteatri liikmed ja kõigil on alati sõnaline roll,” selgitas ta.

Ettevalmistused – näidendi kirjutamine, osade jagamine, lugemisproovid, tantsude ja laulude õppimine, kostüümide õmblemine, dekoratsioonide ja rekvisiitide otsimine ning valmistamine – kogu projekt on kestnud aasta algusest saati.

Ka kodused olid lastele kenasti abiks, et noorte näitlejate kostüümid saaksid uhked ning vajalikud rekvisiidid oleksid olemas. Kodust toodi potte-panne ja muid kööginõusid, pasunaid, vanu rehasid ja lõõts­pille. Lõpptulemus oli suurepärane, rõõm ja rahulolu peegeldus nii esinejate kui ka publiku silmist ning tänukõnedel ei tulnud lõppu.

Lisaks etendusele toimus ka teatriloterii, kus igal teatrikülastajal oli võimalus võita oma pileti numbri põhjal pisikesi teemakohaseid auhindu. Muidugi ei toimi ükski teater ilma puhvetita, nii et selleks katsid lastevanemad ühiselt laua ning lasid peale elamusterohket üritust söögil-joogil hea maitsta.

Elen Laine,

Pihtla kooli õpetaja