Sada ja Seened lustib finaalis

Telesaate “Rahvabänd” selle hooaja finaali jõudis ka saarlase Aivo Sadama bänd Sada ja Seened.





Poolfinaalsaates seljatas Sada ja Seened publikuhäälte toel ansambli Eesti Mees. Finaalis tuleb neil mõõtu võtta loomingulise kollektiiviga Nedsaja Küla Bänd.

Aivo Sadam ütles Saarte Häälele, et edu telesaates on tema ja paarimehe Tanel Bergmanni jaoks olnud väikest viisi šokeeriv. Vähe sellest, finaalijõudmise tõttu loobus Aivo pikalt plaanitud puhkusereisist Hiina, kuhu ta pidanuks startima juba möödunud pühapäeval.

Telesõus osalemine on toonud bändile ka tööd juurde. Ainuüksi esimese saate ajal tuli kaksteist esinemispakkumist.

Praegu on ülesastumisi broneeritud juba 2019. aasta novembrisse ja küsitud on isegi ka aastavahetust 2020/2021. Eile pakuti ansamblile osalemist suvetuuril, aga see ei mängi välja kuupäevade kattumise tõttu.

Sadam on koos Bergmanniga bändi teinud ligi kolmteist aastat. Igapäevaselt töötavad mõlemad näitlejatena. Bändisaate edu on aga tekitanud olukorra, kus esinemisi on hakatud tellima ka muudel aegadel kui nädalavahetus. Küll on pulm teisipäeval või sünnipäev neljapäeval.

Tänu saatele on bänd asunud koostööd tegema saarlasest produtsendi Madis Ligiga, kelle stuudios on salvestatud saates esitatud lugude fonogrammid.