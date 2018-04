Sfinks Olaf tüürib maailma esi-ilueediks

Kavandis elava Gerle Aljase kass nimega Olaf noppis hiljutistelt rahvusvahelistelt kasside näitustelt Riias ja Tallinnas mitu karikat ja võidurosetti.





Aastane Violet Dream Olaf ehk omadele lihtsalt Olaf on tõult Kanada sfinks. Karvu sel kassil pole, ent näitlejaannet rohkem kui küll. “Kasvataja sõnul on meil suur võimalus teha Olafist sel aastal Neuter World Champion,” rääkis kassiomanik Gerle õhinaga. Eesti keeli tähendab see kastreeritud kasside maailmameistrit.

Gerle ei ole kunagi suurem kassiinimene olnud. Ta emal on alati olnud palju kasse ja need pole Gerles varem erilisi tundeid tekitanud. “Aga kuna mulle meeldivad erinevad ja erilised inimesed ja loomad, siis vaatasin seda tõugu kasse kui huvitavaid isendeid,” kõneles Gerle, kelle sõnul paraku suur osa inimestest nn karvutuid kasse justkui põlgab.

“Siiani oli see olnud vaid mõte, kuniks mu soomlasest tuttav rääkis nii andunult oma sfinksist nimega Albert, et võtsin üks õhtu kätte ja hakkasin internetist otsima, kust ja mis hinnaga sellise kassi võiks saada.”

Gerle otsingud lõppesid Tallinnas tegutseva aretaja Ilona Lilleoru pakkumisega. “Kohe saadaval, hea hind, vii ära!” naeris Gerle.

“Diil tehtud ja raha makstud, hakkasin netist vaatama, mis iseloomuomadustega kassitõuga tegemist on,” rääkis ta. “Sain teada, et tegemist on maailma ühe intelligentsema kassitõuga, keda võrreldakse lausa koeraga. Allub hästi õpetamisele jne,” kõneles seepeale kassiusku pööranud Gerle.

Sama juttu rääkis hiljem ka kassikasvataja. “Kasvatajast on suur abi, tema poole võib pöörduda ükskõik mis murega. Nii et olen nüüd õnnelik kassi­omanik, sest ägedamat tegelast kasside maailmas annab ikka otsida!” kinnitas Gerle Aljas. “Pluss heade geenide olemasolu tõttu on Olafist saamas maailma number üks ilueedi neuterite (kastreeritud kasside – toim) klassis!”

Kassikasvataja Ilona Lille­oru sõnul on Olaf sattunud väga kohusetundliku ja hooliva omaniku kätte.

“See on puhas rõõm aretaja jaoks, kui loom nii hea omaniku saab. Olaf on heades kätes,” tõdes ta.

Kasvataja kinnitusel armastab Olaf näitustel käimist ja muutub seal justkui näitlejaks.

“Puuris näitab ta ennast külalistele fantastiliselt – räägib nendega ja poseerib. Kohtunike juures on ta aga nurruline ja intelligentne. Ta kindlasti tunneb, mis ta väärt on, ja oskab seda ka välja näidata,” kinnitas Lilleorg.