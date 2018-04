Teadmamees Vigala Sassi nõiatarkusi püüti röövida

Vigala Sassi kauaaegset sõpra Jaak Reinmetsa on koguni rünnatud, et Sassi vägevamaid nõiatarkusi kätte saada,” kirjutas laupäevane Õhtuleht.



Õhtulehe ajakirjanik käis uurimas, mis on saanud Vigala Sassi legendaarsetest loitsuplatsidest, teaduslikku väärtust omast dendropargist ja teadmamehe vaimsest pärandist.

Ajakirjaniku vestlusest Triigi sadamamehe Uljasega selgus, et Sassi elukaaslane ja lapsed käivad Männisalu talus suviti, ent puhkuse ajaga 10-hektarilist maatükki päris korda teha ei jõua.

Keegi võiks jätkata



Sassi sõbra Jaak Reinmetsa sõnul oli Sassi unistus, et keegi jätkaks talus tema tegevust – korrastaks loitsuplatsid, korraldaks rituaale ja õppematku – ning et koht oleks külastajatele avatud. Reinmetsa sõnul pärandas Sass Männisalu talu oma lastele, ent klausliga, et voli maatüki üle saavad nad kümme aastat pärast Sassi surma. Sellepärast võtnud Sass endale pärandusehoidja, kes hoiab kohta nii kaua, kuni noorim tütar on 22. Siis saavad lapsed otsustada, mida taluga teha. Rahvatarga maist vara haldab praegu Aime Kure, kes aga ajakirjandusega suhelda ei taha.

Jaak ja Sass olid sõbrad üle 30 aasta. Nad lõid ühiselt mittetulundusühingu Robirohi. Reinmetsa sõnul tahtis Sass oma maise vara algul MTÜ nimele kirjutada, ent Reinmets ei pidanud seda õigeks. Ka ei tahtnud ta oma vanuse tõttu ise pärandusehoidjaks jääda.

Küll aga on Reinmetsa käes kogu Sassi vaimne pärand – tema käsikirjad, ravimtaimekollektsioon ja nõiarohuretseptid, kaasa arvatud õpetus, kuidas valmistada Sassi kuulsat ravitoimelist džinni. Õigus teadmamehe raamatuid välja anda on ainult Robirohul ning Vigala Sassi kaubamärk kuulub MTÜ-le.

Kuigi Sassi sulest on ilmunud hulk raamatuid taimeraviõpikutest eeposeni “Kuldmamma”, on märkimisväärne osa – Reinmetsa sõnul pool – alles avaldamata.

Mitu paksu kaustikut



Sassi kõige vägevamad nõiatarkused on üles tähendatud ruunimärkides. Reinmetsa käes on mitu sellist paksu kaustikut, kus on tema sõnul kirjas sellised asjad, mida tavakirjas kirja panna olnuks ohtlik – kuri inimene võib sellega palju halba korda saata.

Reinmets tunnistas, et teda on koguni rünnatud, et Sassi materjale kätte saada.

Reinmetsa sõnul jätaks ta kogu käsikirjalise materjali Sassi lastele või lastelastele, kuna äri teha ega neid tarkusi oma huvides ära kasutada ta ei soovi.

Jaak Reinmets rääkis, et teadmameest, kes töötas enne Saaremaale tulekut kümme aastat Moskva “kõige tähtsamate ninade” heaks NSVL-i teaduste akadeemias ning suhtles nii Brežnevi kui ka Andropoviga ja teadis riigijuhtide intiimseid saladusi, üritati tappa neljal korral. Reinmets usub oma sõnul, et Sassi mitte ei pagendatud Vana-Vigalast Saaremaale piiri­tsooni, vaid Sass põgenes saarele pärast atentaadikatseid Moskvas.