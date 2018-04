Tuntud mälutreener silmas Kuivastus karu

Koolitaja ja mälutreener Tauri Tallermaa postitas sotsiaalmeediasse kirjelduse sellest, kuidas ta vahetult enne Kuivastu sadamat karu märkas.



Pühapäeval 8.30 väljuvale laevale teel olnud Tauri Tallermaa kirjutas, et umbes kilomeeter enne Kuivastu sadamat pistis üks mõmmik nina põõsastest välja ja põgenes siis võssa tagasi. “Selline suurem kogu, kohmakas liikumine, aga see-eest käbe – no kes see muu olla sai,” kirjeldas Tallermaa paarisaja meetri kauguselt silmatud looma. Ta lisas, et võib selle peale, et nähtud loom tõepoolest karu oli, peaaegu et mürki võtta.

Kuigi üks Tallermaa postitust lugenud muhulane leidis, et Muhus karu pole, siis mis takistab mesikäpal toimida, nagu veoauto Albert Uustulndi laulus, rännates läbi Saare- ja Muhumaa. Just Kuivastu maanteel on möödunud suvel end esmakordselt saarel ilmutanud karu varemgi kohatud ja asi see loomal öisel ajal tammi mööda või isegi läbi Väikse väina sumbata pole. Vesi on väinas nii madal, et ulatub karul vaevalt poolde põlve, pakkus Tauri Tallermaa.

Saaremaa karu pole Tauri Tallermaale esimene kord mesikäppa silmata. Läinud aasta juunis sattus ta karuga vastakuti Lääne-Virumaal, kui karu Peterburi maanteel pisut enne Võsut metsast tee peale tormas. Õnneks sundis teepiire looma tagasi pöörduma ja karu jõudis tervena metsa tagasi.