Saaremaal hukkus mootorrattur (VIDEO)

Eile kella 15 paiku juhtus Saaremaa vallas raske liiklusõnnetus, kus hukkus mootorrattaga teelt välja sõitnud 51-aastane mees.





Häirekeskus sai politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundase sõnul kell 14.47 teate, et Vanamõisa külas on Vaivere–Vätta tee 7. kilomeetril mootorratas teelt välja sõitnud. Esialgsetel andmetel kaldus Vätta poolt Vaivere suunas liikunud mootorrattur lauges vasakkurvis paremale teelt välja. 51-aastane rattur suri saadud vigastustesse avariikohal.

Sündmuskohal töötanud politseinikud tuvastasid pressiesindaja andmeil, et mootorrattur omas vastava kategooria juhtimisõigust ja kandis kaitsekiivrit. Mootorratturi kainus on selgitamisel.

Teelõigul, kus traagiline õnnetus juhtus, on lubatud sõidukiirus politsei andmeil 90 km/h. Tee oli õnnetuse hetkel kuiv ja nähtavus hea. Kuressaare politseijaoskonna välijuht Tambet Oll avaldas hukkunu lähedastele kaastunnet. Tema sõnul on veel vara öelda, mis asjaoludel mees teelt välja sõitis.

Ta märkis, et head tee- ja ilmastikuolud võivad vähendada juhi ohutunnet ja kiirused tõusevad. ”Kuid juhin kõikide liiklejate tähelepanu sellele, et elu võib päästa just nimelt õigesti valitud sõidukiirus ja tähelepanelikkus,” lisas välijuht.

Saaremaa prokurör Rainer Amur ütles, et kriminaalmenetlust veel alustatud pole, sest sündmuskohal kogutud andmed viitavad sellele, et kellegi kolmanda kuri käsi juhtunus mängus ei olnud.

Prokuröri sõnul viidi hukkunu haiglasse lahangule ning seal selgub, mis surma põhjustas. Lisaks räägitakse tunnistajatega. ”Nende andmete kogumisel saame otsustada, kas on alust kriminaalmenetluse alustamiseks,” märkis prokurör Amur.

