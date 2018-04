Läinud reedel teatati politseile, et Lümanda külas varastati ühe talu maadelt kaks mesitaru koos mesilastega. Varguse kohta levitati infot ka Facebookis, kus teatati, et Lümanda kalmistu lähedalt on varastatud kaks kaheksaraamilist korpustaru koos mesilasperedega. Tegu on seejuures Itaalia tõugu mesilasperedega. Vargusega tekitati politsei andmeil tarude omanikule kahju 780 euro ulatuses.