Automüük tegi kena tõusu

Kui läinud aasta esimeses kvartalis registreeriti Saare maakonnas esmaselt 158 sõiduautot, siis tänavu samal ajal oli registrisse kantud autosid koguni 191.





Kui vaadata eraldi uhiuusi sõiduautosid ehk neid, mille väljalaskeaasta on 2018, siis selliseid on saarlased maantee­ameti sõidukite registriosakonna peaspetsialisti Aime Parve andmeil soetanud selle aasta kolme esimese kuu jooksul 103.

Mullu samal ajal oli sõiduautosid väljalaskeaastaga 2017 registreeritud 80. Seega ilmneb, et saarlased, kellele viimastel aastatel on aina enam meeldinud nn tutikad autod, on veelgi enam otsustanud justnimelt uhiuute autode kasuks.

Läheb ootuspäraselt



Uute autode müügis püsib teistest ees Toyotasid müüv Tesman Auto. Erinevaid Toyota mudeleid, mille väljalaskeaasta on 2018, on saarlased aasta esimese kolme kuu jooksul ostnud 21.

Mullu samal ajal oli erinevaid tuttuusi Toyotasid Saaremaal soetatud 19. Eelistatuim mudel on seejuures RAV 4 (8), sellele järgneb Auris viie autoga ning Proace ja Avensis kahe autoga.

Tesman Auto müügi- ja teeninduskonsultant Mart Kesküla tõdes, et esimest kvartalit vaadates on nad eelmise aastaga võrreldes eeldatud graafikus. “Võrreldes eelmise aastaga me sellelt aastalt väga suurt tõusu automüügis ei oota – müüdavate Toyotade arv võiks olla samas suurusjärgus võrreldes eelmise aastaga,” nentis ta.

Müüdavaima mudelina kogu mudelivalikust tõstis temagi esile RAV4, mida kinnitas ka statistika. See on olnud üks eelistatumaid mudeleid läbi mitme aasta. “Äramärkimist väärt oleks RAV4 mudelitel just hübriidajamiga mudelite müügi kasv – järjest enam kliente valib just RAV4 hübriidi,” kinnitas Mart Kesküla.

Tugevalt kannul on Toyotadel Škoda, mille erinevaid uhiuusi mudeleid on saarlased soetanud tänavuse aasta algul ühtekokku 20. Škodadest on saarlastele enim meelt mööda Fabia, mida on esimese kolme kuu jooksul uhiuuena registrisse kantud seitse, populaarsemad on ka Karoq (4) ja Octavia (5). Superb ja Kodiaq on nt esindatud kahe autoga.

“Esimese kvartali müügiga võib rahule jääda, nagu ikka oli enim ostetud mark Škoda mudelitest Fabia,” sõnas Warma Auto OÜ müügijuht Aivar Johanson. Nende juurest oli seejuures ostetud kuus Fabiat.

Huvi uue mudeli vastu



Suur huvi on temagi kinnitusel alles aasta algul müüki tulnud Škoda Karoqi vastu. “Täna sõidab neid Saaremaal juba viis autot,” kinnitas Johanson.

Renault´ puhul, mida müüb samuti Warma Auto, on hästi kaubaks läinud kaubikud ja Dacial Dusteri uuenenud mudel.

“Kindlasti loodame suurt huvi Renault´ uudismudeli Alaskan vastu,” avaldas Johanson. “Tegemist on täisverelise ühetonnise kandevõimega pikapiga, mis sobib igale maastikule.”

LEMMIKUTE Tipp 5

I kvartal, väljalaske­aastaga 2018

1. Toyota 21

RAV4 (8),

Auris (5),

Proace (2),

Avensis (2),

Corolla (2),

Yaris Hybrid (1),

C-HR (1)

2. Škoda 20

Fabia (7),

Octavia (5),

Karoq (4),

Superb (2),

Kodiaq (2)

3. KIA 11

Stonic (3),

Sportage (3),

Stinger (1),

Rio (1),

Niro (1)

4. Honda 10

H-RV (5),

CR-V (4),

CIVIC 5DR (1)

5. Dacia 6

Sandero (4),

Duster (2);

Opel 6

Grandland X (2),

Insignia Sports Tourer (1),

Astra Sports Tourer+ (1),

Corsa-E (1),

Crossland X (1);

Peugeot 6

3008 (3),

208 (1),

5008 (1),

508 (1)

Allikas: maantee­amet