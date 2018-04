Küsitlusega selgitatakse Saaremaa kõige parem tööandja

Saare arenduskeskus, Saaremaa Rajaleidja keskus ja töötukassa Saaremaa osakond otsivad üheskoos Saaremaa parimat tööandjat.



Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurga (fotol) sõnul sai idee alguse jaanuarikuu koosolekul Saaremaa Rajaleidja keskuses, kus arutleti töötajate arengu teemadel. “Lihvisime mõtet edasi, kaasasime töötukassa Saaremaa osakonna ning jõudsime lõpuks küsimustikuni, mille eesmärk on saada infot ja tagasisidet otse töötajatelt,” rääkis Paenurk.

Nõnda üritatakse kaardistada ühelt poolt nende töörahulolu ja seda mõjutavad tegurid ning saada teisalt infot arenguvajaduste kohta. Küsimustikku on oodatud täitma kõigi Saaremaa ettevõtete töötajad, kus töötab rohkem kui viis inimest.

Paenurga sõnul on küsimustiku täitmine anonüümne, avaldada tuleb vaid ettevõtte nimi, et oleks võimalik kokkuvõtteid teha.

“Meie eesmärk on saada infot, millisena töötajad ise oma töökeskkonda näevad ja mis nende rahulolu kasvatab,” selgitas ta. “Tööõnn on ju igapäevaselt üha olulisem teema ning õnnelik töötaja on ühe uuringu kohaselt 43% tulemuslikum, 86% loovam ja 66% tervem.”

Koostöös Saaremaa ettevõtjate liiduga planeerib Saare arenduskeskus oktoobri alguses toimuval Saaremaa ettevõtluspäeval ettevõtete tunnustamisüritusel anda välja ka auhinna täiesti uues kategoorias – Saaremaa parim tööandja.

“See on küsimustik, kus töötaja arvamus tõepoolest loeb,” kinnitas Paenurk.

Küsitluse leiab aadressilt sasak.ee/est/projektid/saaremaa-parim-tooandja.