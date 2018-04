Lapselaps käis vanaisa näitusel

Laupäeval külastas Kuressaare Raegaleriid kunstnik Erik Haameri lapselaps Martin Haamer, kes tuli vaatama vanaisa maalinäitust.





Eerik Haameri tütre Liina poeg Martin on ameti poolest kokk ja peab Stockholmis väga menukat taimetoidurestorani Martin’s Gröna. Kunstiga pole ta ise küll kunagi tegelenud, kuid arvas, et kunstnikugeen on hädavajalik ka kokanduses. Kunstnik on muide ka tema isa.

Vanaisa ehk Eki, nagu Martin ise ütleb, on tema elus olnud väga tähtsal kohal. Lapsepõlves veetis ta suved Lyrö saarel, kus Eerik Haamer maalis. Martinil on selgelt silme ees, kuidas vanaisa töötas 1992. aastal, mõni aasta enne manalateele minekut oma autoportree kallal, mis oli väljas ka raekoja näitusel.

Martin tõdes, et Eerik Haamerit teatakse kindlasti Rootsi kunstiringkondades ja hulgaliselt peaks tema pilte olema erakogudes, kuna Rootsi saabumise järel töötas kunstnik selleks, et leib lauale saada, väga intensiivselt.

Martini ema Liina Haamer elas 2004.–2011. aastani Kuressaares Vallimaa tänaval esivanemate krundile ehitatud majas ja pidas seal eragaleriid. Praegu on galerii kunstikoguja Tõnis Kipperi valduses.