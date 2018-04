Mesinikelt varastati kuus taru

Ajavahemikus 16.–20. aprillini on Väike-Pahila külas asuva talu maadelt varastatud kolm mesitaru koos mesilastega. Vargusega tekitatud varaline kahju on 860 eurot. Kokku on Kuressaare politseijaoskonnas alustatud koguni kolme kriminaalmenetlust mesitarude varguste kohta.



“Kõik vargused on toimunud eelmise nädala jooksul ning tarusid on varastatud Lümanda külast, Väike-Pahila külast ja Püha-Kõnnu külast,” ütles Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Ahti Lepp, kinnitades, et kokku langes varaste saagiks kuus taru.

Varem ei ole Lepa sõnul Saaremaal sellist tarude varguse lainet esinenud, on olnud vaid üksikjuhtumeid.

“Mesitarude vargus on nagu iga teine vargus, mille eest võib teo toimepanijat oodata kuni kolmeaastane vanglakaristus,” märkis Lepp, soovitades politseile teada anda, kui keegi näeb oma või naabri maal kummaliselt käituvaid võõraid inimesi. Edastada tuleks võimalikult palju detaile, et politsei saaks teo toimepanijad kiiremini välja selgitada.