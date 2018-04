Saaremaa valla selle aasta eelarves on ooperipäevade toetuseks eraldatud 45 000 eurot.



Abivallavanem Helle Kahm ütles, et ooperipäevad on üks suvise Saaremaa tippsündmusi, millest saavad osa nii saarlased kui ka paljud külalised. “Me ei saa Saaremaal ooperipäevade korraldamist võtta enesestmõistetavalt ja seega on kohaliku omavalitsuse toetus igati vajalik ja põhjendatud,” sõnas ta.