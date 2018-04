250 000-eurone leping sai allkirjad alla (VIDEO)

Saaremaa valla ja Tallinna tehnikaülikooli vahel sõlmiti eile koostööleping, millega vald toetab viie aasta jooksul laevaehituse ja meretehnika ning meremajanduse suunalist õppe-, teadus- ja arendustegevust 250 000 euroga.



Saaremaa vallavanem Madis Kallas tõdes eile sõlmitud lepingu valguses, et laevaehitus või tegelikult kõik, mis on üht- või teistpidi seotud merega, on Saaremaale väga oluline. “Just sarnaseid ettevõtmisi-projekte toetada on Saaremaa vallale väga oluline ja selle nimel oleme nõus edaspidigi kõvasti vaeva nägema,” märkis Kallas.

Vallavanem nentis, et kui aastaid on olnud laual küsimus, kas suudame jätkata kõrghariduse andmist Saaremaal, siis loodetavasti on lepingu allkirjastamisega vastus käes.

Järgneva viie aasta jooksul panustab vald kõrgharidusse 250 000 euroga. Kas toetus sealt edasi ka kasvada võib, sõltub Kallase sõnul sellest, mis kujul ja kuidas mereakadeemia Saaremaal jätkab. “Kui üliõpilaste ja õppejõudude arv siin peaks kasvama hakkama, siis kindlasti on ka Saaremaa vald nõus eelnõuga uuesti volikogusse minema ja rääkima veelgi suurematest toetustest.”

Lepingu digiallkirjastasid paadimudeli pardal TTÜ rektor Jaak Aaviksoo ja vallavanem Madis Kallas.

Vaata Saarte Hääle videot siit!