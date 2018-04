Saare ja Soome noored lihvisid oskusi

Nädalavahetusel Orissaares rahvusvahelises Bändikooli ühislaagris harjutanud 80 noort panid üritusele punkti vägeva ühisbändiga, mis sai maha laagri jooksul selgeks õpitud nelja poplooga.





Lisaks Saaremaa bändikoolides osalejatele lõid suures ühisbändis kaasa ka Soome sarnases projektis osalejad. “Vähemalt soomlaste tagasiside oli küll selline, et nad jäid rahule,” ütles projekti üks eestvedajaid Martti Nõu. “Saaremaa noortele on selline laager juba tuttav, aga Soome noorte jaoks olid nii laager kui ka suur ühisbänd esimene kogemus. Ja reaktsioon oli selline, et tuleb hakata bändi tegema,” lisas ta.

Huvi tekitamine ühise musitseerimise vastu ongi olnud bändikooli projekti üks eesmärke. Ja laagri ühisbänd on selleks suurepärane võimalus. “Alguses tundus see isegi natuke hull idee, sest teinekord on raske isegi kolme-nelja inimest midagi koos tegema panna. Et kõik ühes rütmis ja tempos püsiks. Aga sellise suure orkestriga toimib ta kuidagi hästi,” rääkis Nõu.

Ta viitas trummarite juhendajale, kes oli alguses natuke mures, kuidas kolmteist trummikomplekti omavahel kokku mängima saada. “Tuli aga välja, et niiviisi on justnagu kolmteist õpetajat koos – kui teised ikka on rütmis, siis on üksinda valesti mängida päris keeruline,” sõnas Nõu.

Bändilaagri vormis oskuste omandamisel paistab noorte motivatsioon Nõu hinnangul olevat väga kõrge. “Võib-olla tahetakse kaaslaste ees oma võimeid näidata,” nentis ta, lisades, et laagris tehti praktiliselt ühe päevaga selgeks nelja loo partiid.

Ühisbänd esitas Haloo Helsinki repertuaarist palad “Kuussa tuulee” ja “Maailm on toisella puolella”, Terminaatori hiti “Juulikuu lumi” ja Ed Sheerani loo “Perfect”.