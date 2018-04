Humana Kuressaare kaupluses läinud nädalal toimunud riidekogumiskampaania “Kapid korda!” raames annetati kuue päevaga 9745 kg riideid.





Kampaania on ühel korral varemgi toimunud, kuid selle kogemuse põhjal päris niisuguseid riidemägesid oodata ei osatud. “See on uskumatu tulemus,” kinnitas Saare Humana juhataja Merike Ers.

Ta märkis, et 2017. aastal annetasid saarlased kolme nädalaga üle 11 tonni. Seega oodati küll suhteliselt suurt kampaaniast osavõttu, kuid nii suur kogus tuli ikkagi üllatusena. “Koguda vähem kui nädalaga peaaegu sama palju kui eelmisel aastal kolme nädalaga – sellist huvi ei osanud me küll oodata.”

Tõsi, juba poole nädala pealt võis Humana kaupluse eesruumis näha lakke kõrguvaid kotikuhilaid ning riidemäed kasvasid kuni kapikoristamise kampaania lõppemiseni. “Suur kummardus kõigile!” sõnas Ers.

Kampaania näitas tema sõnutsi veel kord, et poodi oleks püsikogumise võimalust vaja. „Nii väikese ajaga sai ehk mingi protsent saarlastest kapid korda,” arvas ta. “Veel viimasel päeval küsiti, et mis siin toimub, ja tormati koju, et jõuaks veel oma kappidest ka midagi ära tuua.”

Paljud inimesed ka tänasid Humanat, et nad sellise korjanduse tegid. “Meil on hea meel, et saime vastu tulla,” ütles Ers. Tänusõnad kuuluvad tema poolt ka pinna eest, mida pood sai annetuste hoidmiseks kasutada.

Kõik annetatud asjad saadeti kaupluse juhataja sõnul Humana sorteerimiskeskusse, kus need vastavalt kvaliteedile läbi sorteeritakse. “Siin kohapeal keegi toodud asju läbi ei vaadanud,” tähendas Merike Ers. Seega pole mingeid põnevaid leide välja tulnud. “Valasime küll kotte ümber suurematesse kottidesse, et mahuks rohkem,” möönis ta.

Ersi sõnul on kiiduväärt, et inimesed tõid asjad kohale suurtes kinnistes kottides. Nõnda said nad need kohe hunnikusse ladustada. “Mõned abivalmimad mehed aitasid kuhja laduda,” märkis ta. “Vaid mõned kingakontsad turritasid kottidest välja.”

Kui üldse midagi eriskummalisemat mainida, siis toodi Humanasse ka mõned madratsid ning see ei ole Merike Ersi sõnul tõepoolest väga tavaline. Ka lapsevankrit ja portselani sooviti tuua, ent seekordne kampaania välistas need esemed.

Ersi sõnul on üsna tõenäoline, et taoline kogumiskampaania võib millalgi taas toimuda. “Karta pole midagi. Kui vaja ja võimalust, siis korraldame jälle,” kinnitas Saare Humana juhataja.