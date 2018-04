Salmel kolmas viikingitükk

Järgmisel nädalal esietendub Salme vallateatri järjekordne viikingiteemaline näitemäng “Ragna, viikingitütar…”, mis keskendub tänapäevalgi aktuaalsele teemale ehk valimisvõitlusele.





Tüki autor on harrastusnäitlejate seas populaarne n-ö oma mees Janno Puusepp. Tema näidendid teevad praegu ilma mitmel pool Saaremaal. Kärlal etendub “Maada”, Tornimäe näiteselts mängis näitetükki “Teie jumal”, Salmel on siis tulemas “Ragna, viikingitütar…” ja kohe-kohe on ka Karjas näitering lavale toomas näidendit “Karja mõisa vaim”.

Viikingitütar Ragna lugu mängis läinud aastal Alle-Saija teatritalu Põlvamaal ja mängib ka sel kevadel paar korda. “Sealt ma ta üles korjasin. Teema on ju Salmele sobilik – ei saa me oma viikingitest üle ega ümber,” selgitas Salme vallateatri lavastaja Maire Sillavee.

Loo sisu on tema sõnul kah aktuaalne ehk viikingite valimisvõitlus. “Eks nendegi ühiskonnas tuli valikuid teha. Viikingid olid jah karm rahvas, aga millegipärast on minu jaoks oluline mitte niivõrd nende röövimised ja pidutsemised, kui julgus ja seiklusjanu. Pisikestel pähklikoortel pikki veeteid ette võtta, see paneb kõvemadki mehed mõtlema,” tõdes Sillavee.

Viikingitütre lugu on olemuselt koguperetükk, kaasa teeb Salme noortetrupp ja mitu uut tegijat on ka täiskasvanute hulgast. “Kasutame suvelavastuse “Veritasu” rekvisiite ja kostüüme – eks suveks ju need viikingid ennast sinna Salme rannaparki elutsema sätivad. Rahvas saab valida, mida vaatama tulla,” rääkis Sillavee.

“Ragna, viikingitütar…” tuleb publiku ette küll laval, aga suveks kolib näiteseltskond niisamuti välja, mere äärde ja võib-olla veel kuskile mujale, sest sobivaid mänguplatse leiab ikka.

Maire Sillavee sõnul on paar proovi veel ees. Tekstid on osatäitjatel juba ilusasti peas, mõõgavõitlust veel harjutatakse, jõukatsumised näitas ette Raivo Paasma. “Loodame, et publik võtab meid hästi vastu ja leiab meid üles kas Salme rannapargist või mõnest muust mängukohast,” kutsus Sillavee rahvast kõigepealt 3. mail kell 19 esietendusele Salme rahvamajja.

Muide ka “Veritasu” mängib Salme vallateater sel suvel veel kaks korda – 4. ja 5. juulil. Nii et kellel see lugu nägemata, tasub plaani võtta.