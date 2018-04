Spordikool hakkab treenima tulevasi jalgrattureid

Lisaks kuuele olemasolevale spordialale võetakse Saaremaa spordikooli õppekavasse uuel hooajal arvatavasti ka selline Saaremaal suurte traditsioonidega spordiala, nagu jalgrattasõit.

Spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et sügisel on plaanis koostöös vallavalitsuse ja jalgrattaklubiga Viiking avada kaks minimaalselt kuueliikmelist gruppi 12-aastastele ja vanematele noortele. Treeneriks hakkab Riho Räim, kellel on treeneri 6. kutsekategooria. Treeneri palk tuleb nii riiklikust treeneritoetusest kui ka vallavalitsuse kaudu spordikooli eelarvest.

Mäetalu sõnul on jalgrattasõidust spordikooli alana räägitud juba ammu, kuid konkreetsemate plaanideni on jõutud nüüd. Ta lisas, et jalgrattatreeningud hakkaksid sarnaselt purjetamisega toimuma koostöös klubiga, kus varustus on olemas klubil, hooajavälise treeningbaasi ja töötasu tagab spordikool.