Turul asuvate kaupluste müüjad on teadmatuses

Turul asuvate poodide müüjad on nördinud, sest keegi pole neid teavitanud, kuidas ehitus turul toimub ja kas nende klientidele tagatakse poodi pääs.





“Me ei tea, mis edasi toimub,” kehitas üks anonüümsust palunud murelik müüja õlgu. Kõige rohkem tunneb ta end häirituna seetõttu, et neile ei ole keegi olukorda selgitanud.

“Ühel päeval teatati ajalehes, et turg läheb kinni,” lisas teine müüja, kes samuti ei soovinud oma nime lehes näha, täpsustades, et just see segadus on tekitanud olukorra, kus kliente poes ei käi.

Müüjad on nõus, et turg vajab renoveerimist, aga läbirääkimistele oleks võidud neidki kaasata, mitte enne aktiivset müügiperioodi teavitada, et turg läheb kinni. Abivallavanem Mart Mäeker palus küsimusega pöörduda turu haldaja, OÜ Kuressaare Bussijaam juhatuse liikme Aare Lehtsi poole.

“Turul jäävad tegutsema lihapood ja kalapood,” sõnas Lehtsi, kelle sõnul oskab adekvaatsemat infot edastada tööde tellija või ehitaja. Ta lisas, et rendihinnad vaadatakse üle ja muudetakse ehituse ajaks väiksemaks. “Juurdepääsu peab nii kaubaautode kui ka klientide jaoks tagama ehitaja,” kinnitas Lehtsi.

Saaremaa Teatajas on AS-i Merko Infra projektijuht Leo Rahu öelnud, et praegu alustatakse turul laohoone lammutamist ja seejärel algavad juba suuremad ehitustööd. Turuplatsil ja raekoja taga toimuv ehitustegevus tavakodanike liiklemist kuigi palju ei segavat.

Kuressaare kesklinnas peavad põhilised tööd olema tehtud järgmise aasta 1. juuniks, lõpptähtaeg on tuleva aasta septembris. “Pärast 2019. aasta juunit tegeletakse veel haljastusega, aga need tööd ei sega enam inimeste liikumist. Laias laastus on plaan, et järgmise aasta juuniks on tööd sisuliselt valmis,” rääkis Rahu.

Kogu ehitusperioodil toimub igal teisipäeval töökoosolek, kuhu on kaasatud ka nn kolmas osapool, keda ehitustööd parasjagu puudutavad. “Näiteks sel nädalal osalesid koosolekul Kuressaare tänavafestivali korraldajad. Kellel on mingi mure, saab samuti kohale tulla,” julgustas Rahu.

Seoses turul toimuvate töödega saavad suveniirimüüjad tegutseda edasi turuhoones ja selle ees ning aiasaadustega kauplejate müügiletid saab üles panna kultuurikeskuse ja Ferrumi vahelisele alale.

“Müügiletid paigaldatakse kultuurikeskuse ette mai teisel nädalal eeldusel, et kauplejad soovivad sinna minna,” ütles Saarte Häälele turu töö korraldamisega tegelev Aare Lehtsi. Ta möönis, et praegu on huvi selle vastu väga jahe.