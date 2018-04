Saaremaa vald on maanteeameti poole pöördunud küsimusega, kas saaks rajada kolm uut bussipeatust. Selleks on omakorda soovi avaldanud vallakodanikud.



Üks peatus tuleks Liivanõmme küla tee ja Sõmera–Kärla–Uduvere tee risti, et teenindada Kaarma-Liiva kalmistut külastada soovivaid elanikke. Peatuse nimeks soovitakse Liiva kalmistu peatus.

Teiseks soovitakse bussipeatust Orissaare gümnaasiumis õppivate koolilaste jaoks Orissaare– Leisi–Mustjala riigimaantee äärde. Peatuse nimeks soovitakse Raja-Mere.

Korratakse ka varemalt maakonnast maanteeametile edastatud soovi, et üks peatus võiks olla Auriga keskuse juures maantee ääres. Praegused olemasolevad peatused jäävad liiga kaugele ning seega pöördutakse vallavalitsusse aina sagedamini palvega rajada Auriga keskuse juurde maakonnaliinide bussipeatus.

Maanteeametist öeldi, et neil on kirjale vastamiseks aega 30 päeva ja selle aja jooksul kirjale ka vastatakse.