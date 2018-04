Kasemahlatootja plaanib siseneda Saksamaa turule

Kaubamärgi Öselbirch all kasemahlajooke tootev Saaremaa perefirma Öselstuff OÜ plaanib tänavu siseneda Saksamaa turule ja loodab teenida müügitulu 50 000 eurot.



Öselstuffi kaasasutaja Anne-Liis Theisen ütles BNS-ile, et tänavu plaanitakse aktiivselt siseneda Saksamaa turule, mis on tervislikele ja uudsetele toodetele vastuvõtlik, lisaks sellele hinnatakse seal kõrgelt naturaalseid mahetooteid, millel on ka funktsionaalsed lisandväärtused.

“Praegu veel müüme aktiivselt ainult Eesti turul. Kuigi Kickstarteri ühisrahastuse raames saime ka edasimüügi jaoks kontakte Singapuri, Lõuna-Aafrikasse ja USA-sse, siis nende turgude avamisega läheb veel aega. Tänaseks on maitsepakid saadetud ja kohalikel turgudel tegelevad saadud kontaktid potentsiaalsete müügikanalite otsimisega,” ütles Theisen.

Ta lisas, et aasta lõpus on plaanis osaleda rahvusvahelisel messil Pariisis, kus loodetakse samuti leida potentsiaalseid edasimüüjaid.

Ettevõte sai müügitegevuse laiendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) toetust 15 000 eurot, projekti kogumaksumus on 20 000 eurot.

Projekti raames soovitakse värskendada ettevõtte brändi visuaali, et toote pakend oleks poeriiulitel nähtavam ja tarbijale oleks kiiremini hoomatavam, mis tootega on tegu. Samuti plaanitakse avada veebipood Eesti turu teenindamiseks ja suurendada eksporti.