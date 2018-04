Leetrid on eriti nakkavad

Leetrid on eriti nakkav nakkushaigus, mille puhul võib sajast vaktsineerimata ja haigust mittepõdenud inimesest haigestuda kuni 98.



Esmased haigusnähud on palaviku tõus, halb enesetunne, köha, nohu, silma sidekesta põletik ja valgusekartus. Mõne päeva pärast ilmub nahale iseloomulik lööve, mis algab kõrvade tagant, levib näole ja kaelale ning hiljem ülejäänud kehale. Leetritesse haigestunu on nakkusohtlik 4–5 päeva enne ja kuni 5 päeva pärast lööbe teket. Haigusel spetsiifilist ravi ei ole, leevendatakse vaid sümptomeid. Haigus võib tüsistuda raskekujulise kopsupõletiku, keskkõrvapõletiku või peaajupõletikuga.

Täiskasvanutel, kes ei ole leetreid põdenud ja kes ei ole vaktsineeritud või kel pole andmeid oma vaktsineerimise kohta, soovitab tervise­amet lasta end vaktsineerida kahe MMR-vaktsiini­doosiga. Kahe vaktsineerimise vaheline aeg peaks olema vähemalt üks kuu.

Neil täiskasvanutel, kes teavad, et on vaktsineeritud leetrite vastu, ent ühe doosiga, või kes on vaktsineeritud küll kahe doosiga, aga nende vaktsineerimine jäi aastatesse 1980–1992, kes reisivad palju, kelle peres on immuunpuudulikke või kes töötavad tervishoiuasutustes, soovitame uuendada ja tugevdada kaitset teise vaktsiinidoosiga.

MMR-vaktsiin on vastunäidustatud rasedatele. Naised, kes on end MMR-i vastu vaktsineerinud või kaitset uuendanud, peaksid hoiduma rasestumisest vaktsineerimisele järgneva kuu jooksul või arsti soovitatud perioodil.

Täiskasvanud saavad vaktsineerida kas vaktsineerimiskabinetis või perearsti juures. Täiskasvanute jaoks on vaktsineerimine tasuline.

MMR-vaktsiin on tasuta olemas kõikide laste jaoks. Lapsi vaktsineeritakse kavakohaselt leetrite vastu aastasena ja 13 aasta vanuses. Kui laps on vaktsineerimata või on vaktsineerimist edasi lükatud, siis oleks soovitav minna vaktsineerima esimesel võimalusel. Vaktsineerida saab sõltuvalt lapse vanusest kas perearsti või kooli tervishoiutöötaja juures.

Inimesed, kes teavad kindlasti, et nad on leetreid põdenud, on omandanud suure tõenäosusega eluaegse immuunsuse.

Iiris Saluri,

terviseameti kommunikatsiooninõunik