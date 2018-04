MERIKE KIIL 70: Elutöö sai tehtud õpetajaametis

Täna saab 70-aastaseks Lahetaguse küla Pärnamäe talu perenaine Merike Kiil, kes sünnilt muhulane. Mõega küla Tooma talu tüdruk alustas kooliteed Hellamaal. Pärast sealse 8-klassilise kooli lõpetamist läks ta Tartu pedagoogilisse kooli õpetajaks õppima. Elutöö nii õpetaja kui ka koolijuhina on ta teinud aga Saaremaal.

“Juba teise klassi tüdrukuna tahtsin õpetajaks saada. See amet mulle meeldis. Pärast põhikooli lõpetamist läks Muhust kolm tüdrukut Tartusse õpetajaks õppima,” rääkis juubilar.

Algklasside õpetaja diplom taskus, sai Merike suunamise Leisi keskkooli. 1967. aastal alustas ta Leisis pioneerijuhina. Peagi sai tast klassijuhataja. Poistekoori juhendas ta samuti.

Lümanda kooli direktoriks kutsuti Merike 1985. aastal ja selles ametis oli ta seitse aastat. Seejärel terendas ees õpetaja- ja algkool-lasteaia juhi koht Taritus.

Aktiivse inimesena on ta ikka meelsasti kaasa löönud isetegevuses. Segakooris laulab ta siiani.

Juubilari meelest on Taritu oivaline koht, kus tehakse näiteks ka näitemängu. “Pärast esietendust olen näiteseltskonnale komme viinud. Lavastaja Helle Kesküla on siis öelnud, et kohe näha, et Merikese pension on tõusnud,” naeris Merike Kiil.

Pärast Taritu kooli sulgemist kutsuti Merike Kärla kooli õpetajaks, kust ta viimaks pensionile siirdus.

Praegu lööb Merike kaasa Salme keskpäevaklubis. Tal on kolm last, seitse lapselast ja üks lapselapselaps.

Saarte Hääle ja Kadi raadio poolt staažikale pedagoogile erku meelt, tervist ja ikka positiivsust!