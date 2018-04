Leetrid levivad! Haigestunud on ka üks lasteaiakasvataja

Eile sai terviseametist kinnituse möödunud nädala lõpus Saarte Hääleni jõudnud teave, et Valjalas levivad leetrid.





Möödunud reedel jõudis toimetuseni Valjalas leviv kuuldus, et alevikus levivad leetrid ning nakatunud on vähemalt kolm inimest – lasteaialaps, tema isa ja lasteaiaõpetaja.

Lasteaiast ega Valjala perearstilt Merike Rüütlilt Saarte Hääl reedel sellele kuuldusele kinnitust ei saanud.

“Oleme kahele inimesele analüüsid teinud, need olid negatiivsed,” ütles dr Merike Rüütli.

Ka terviseamet ei saanud leetrite-kuulduse tõele vastavust reedel veel kinnitada, küll aga tegi seda eile lõuna paiku. Teavet, et nakkus alevikus tõepoolest levib, kinnitas terviseamet eile ennelõunal.

“Just äsja saime Saaremaalt saadetud proovidele laborist kinnituse, et jah, Saaremaal levivad leetrid, tegu on kohaliku levikuga,” ütles terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri. “Praeguseks on kinnitust saanud, et haigestusid üle 40-aastane mees ja üle 50-aastane naine, kelle haigestumine ei ole seotud reisimisega ja kelle vaktsineerimisstaatus on teadmata.”

Äsja selgunud juhtudel puudub seos saarel tänavu varem registreeritud kahe leetrite haigusjuhuga.

Saluri sõnul selgitab terviseameti epidemioloog kohapeal olukorda. Koostöös kohalike perearstidega uurib terviseamet haigestumise üksikasju, selgitab, kes on olnud haigestunutega kontaktis ning nõustab neid. Samuti inspekteeritakse lasteaeda, nõustatakse sealset töötajaskonda ning haigla personali.

Viiruse leviku tõkestamiseks ja uute võimalike juhtude ennetamiseks palub terviseamet leetritele viitavate haigusnähtude ilmnemisel võtta inimestel viivitamatult ühendust oma perearstiga.

Saarte Hääle andmeil on Valjala lasteaia lapsevanematele saadetud teade selle kohta, et lasteaia töötaja on haigestunud leetritesse. Teates soovitatakse jälgida oma pereliikmeid ja kontrollida, kas vanemad ja lapsed on leetrite vastu vaktsineeritud.

“Juhul kui laps on vaktsineerimata, ei ole soovitatav tulla lasteaeda enne 2. maid,” on teates kirjas.

Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Mihkel Laidna sõnul on haigla leetrite levikust Saaremaal teadlik. “Kahest inimesest, kelle diagnoos eile terviseametis kinnituse sai, oli üks leetrite tõttu ka haiglaravil,” märkis Laidna.

Laidna sõnul ei tohiks inimene, kes arvab, et on leetritesse jäänud, kohe arsti juurde tõtata. “Esialgsed sümptomid on tavalised, gripilaadsed – 39–40 kraadi palavikku, köha, kipitavad silmad. Seega ei pruugi esimestel päevadel, enne lööbe tekkimist, aru saadagi, et tegemist on leetritega,” rääkis Laidna, kelle sõnul haigestub vaktsineerimata inimestest, kes leetritesse nakatunuga kokku puutuvad, lausa 98%.

“Nakatunu peab püsima kodus, et viirust mitte teistele levitada. Tuleb lamada, juua palju vedelikku, palavik ibuprofeeni või paratsetamooli abil maksimaalselt alla võtta,” loetles dr Laidna soovitusi sel puhul, kui haigus juba tabanud on.

“Tavainimene peaks olema leetrite vastu siiski vaktsineeritud,” lausus Laidna. “Kui praegu vaktsineerida, võtab immuunsuse tulek aega nädalaid.”

Sel aastal on Saaremaal laboratoorse kinnituse saanud kokku neli leetrite haigusjuhtu. Märtsi lõpus – aprilli alguses registreeriti Saaremaal kaks omavahel seotud leetrite juhtu. Haigestunud on täiskasvanud mees ja naine. Esimesena haigestunu sai nakkuse reisil olles, teine nakatus tõenäoliselt esimese haigestunuga suheldes.