Talgulised värvivad Saare- ja Muhumaa triibulisemaks

5. mai “Teeme ära” talgute ühe osana toimuvatele postkastitalgutele on end Saaremaalt ja Muhust kirja pannud 34 seltskonda. Neil kõigil on plaan paigaldada või uuendada küla ühiseid postkaste ning värvida postkastialus oma kihelkonna triipudesse. Ühispostkaste on kiirematele jaganud ka Omniva. Üle Eesti on postkastitalguid kirja pandud 212, seega toimub Saare- ja Muhumaal neist umbes viiendik.



Lisaks postkastidele maalitakse kihelkonnatriipe mujalegi. Nii saavad triibud näiteks Tiirimetsa bussipeatus ja Pihtla pritsumaja.