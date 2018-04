Tantsupeol 1375, pillipeol 170 esinejat

Juunis nädalase vahega toimuval kahel suurel maakondlikul rahvakultuuriüritusel – külapillimeeste rahvamuusikapeol ning Saare- ja Muhumaa 46. tantsupeol – saab kokku suurem osa meie kohalikest taidlejatest.





Jööris 2. juunil toimuval pillipeol paneb oma pilli hüüdma 130 mängijat. Lisaks neile pakub silmailu 40 rahvatantsijat. Kuressaare linna staadionil astub 9. juunil aga publiku ette ühtekokku 89 tantsurühma 1375 tantsijaga.

Krista Lember tantsupeo korraldustoimkonnast nentis, et viimase paarikümne aasta jooksul ei ole nii arvukate osalejatega tantsupidu maakonnas toimunud. Eelmisel peol lõi näiteks kaasa 800 tantsijat.

Rekordiliste numbrite taga on ühest küljest mudilasrühmade kaasamine peole, mis tõi lisaks 270 tantsijat. Teisalt on rahvatants viimastel aastatel populaarsust kogunud ning sellega seoses on kasvanud ka rühmade ja neis osalevate noorte arv.

Erinevalt suurest tantsupeost meil rühmade eelnevat sõelumist ei toimu. “Saaremaa tantsupidu on meie oma pidu ja et ükski rühm ei peaks mõtlema, et tahaks küll tulla, aga miskipärast ei sobi, siis pääsevad peole kõik,” selgitas tantsupeo üldjuht Virge Varilepp.