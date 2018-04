Gross on toetanud Tänakut miljoni euroga

Suurettevõtja Oleg Gross tunnistab ajakirjas Eesti Kapital, et on Ott Tänakut toetanud ühtekokku juba miljoni euroga. Gross möönab naljatamisi, et ta oma poeg Georg on ka rallirajal hea, kuid Tänak on siiski natuke parem.



Rääkides veel rahast, siis viiekordne maailmameister Sébastien Ogier on tänavuse hooaja enimtasustatud rallisõitja, teenides M-Sporti meeskonnas 3,7 miljoni dollari ehk 3 miljoni euro suurust aastapalka.

Teisel kohal on Hyundai esisõitja Thierry Neuville 2,7 ja kolmandal Toyotas kihutav Ott Tänak 2,25 miljoni euroga, kirjutab Delfi.

Autoralli MM-sarjas sõidetakse sel nädalalõpul Argentina rallit. Kolmapäeval tutvusid sõitjad kiiruskatsetega ja koostasid legendi.

Sel aastal sõidetakse Argentina rallil kuulsat El Condori kiiruskatset tagurpidi. Kui muidu sõidetakse 16,43 kilomeetri pikkune katse allamäge, siis sel aastal on olukord Postimehe andmeil vastupidi. El Condori katse on kavas ralli viimasel päeval ja see läbitakse kahel korral. Ühtlasi on tegu punktikatsega.

Eile meie aja järgi pärastlõunal sõideti Argentina rallil juba testikatset. Esimene kiiruskatse oli kavas aga ööl vastu reedet. MM-sarja juhib Ogier 84 punktiga, järgnevad Neuville 67 ja Tänak 45 punktiga.