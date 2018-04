Hoovialade ja restaureerimistoetus võib laieneda kogu vallale

Praegu vaid Kuressaares rakendatav kortermajade hoovialade heakorrastamise ning vanalinna restaureerimise ja remondi toetus võib laieneda kogu Saaremaa valla territooriumile.



Taas on võimalik taotleda toetust Kuressaare kortermajade hoovialade heakorrastamiseks ning vanalinna restaureerimis- ja remonditöödeks. Vallaarhitekt Liis Koppeli sõnul parandavad erinevad suuremad ja väiksemad tööd oluliselt objektide välisilmet ja funktsionaalsust ning muudavad elukeskkonda kenamaks. Koppeli sõnutsi on olnud mõttes toetuste laiendamine kogu vallale. “See sõltub järgmise aasta vallaeelarvest. Ehitus- ja planeeringuosakonna arhitektid toetavad seda ideed,” lisas ta.

Saaremaa valla 2018. aasta eelarves on Kuressaare kortermajade hoovialade heakorrastamise toetamiseks 25 000 eurot. Taotlusi võetakse vastu 9. juunini. Vanalinna restaureerimise ja remondi toetamiseks on eelarves 20 000 eurot, et aidata kaasa Kuressaare arhitektuuripärandi, Kuressaare vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele ja kaitsmisele. Taotlusi võetakse vastu 1. detsembrini. Need vaadatakse läbi ja hinnatakse kaks korda aastas, juulis ja detsembris.