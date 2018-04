JUHTKIRI: Tahan õppida!

Elukestev õpe ei ole pelgalt sõnakõlks. Sageli on nii, et sellest haridusest, mis kunagi omandatud, ei piisa. Põhjuseid enesetäiendamiseks on erinevaid. Ehk on samas ametis töötatud koguni aastakümneid, ent ühtäkki selgub, et nõudeid on muudetud ning selleks, et oma ametipostile edasi jääda, tuleb taas kooli või siis koolitusele minna. Või siis peab töökoha saamiseks omandama sootuks uue eriala. Või täiendama oma haridust, et karjääriredelil kõrgemale tõusta ja paremat palka teenida.

Statistikaameti sel nädalal avaldatud andmed – küll 2016. aasta kohta – näitavad, et Saare maakonna 20–64aastastest inimest pooled olid end 12 kuu jooksul täiendanud – küll tasemeõppes, küll koolitustel või kursustel.

Sellest, et enesetäiendamine on au sees, annab tunnistust ka Kuressaare ametikooli ja täiskasvanute gümnaasiumi populaarsus nende õppijate seas, kes ammugi lapseeast väljas. Kui õppimistingimused on paindlikud ja haridust saab omandada ka töö kõrvalt, jätkub neid, kes neid võimalusi kasutavad. Sest ega uued teadmised ja oskused ju mööda külgi maha jookse.