Kuressaare sadamas puhuvad uued tuuled

Saaremaa vallalt viieks aastaks Kuressaare sadama kasutusõiguse saanud Saaremaa merispordi selts (SMS) loodab sellega teenida tulu, mis suunatakse noorte purjetamisse.





“See on meie kõige suurem eesmärk, noorte pärast me seda teeme,” kinnitas sadama tegevjuhina toimetav Margus Männik.

Esimese sadamapidamise hooaja künnisel rääkis Männik, et kõige suurem muudatus sadamas on muidugi kohvikuosa uuenemine. Hafeni restos käivad viimased ettevalmistustööd ja uksed avatakse 1. mail.

Ühe suurema uuendusena saab Männiku sõnul korda tehtud karavanide peatuspaik, kuhu tuleb ka purgimise võimalus. Ala saab ka kenasti aiaga piiratud. Vahetamisele läheb sadamahoone katus. See on Männiku sõnul sadama omaniku ehk siis omavalitsuse toimetamine. “Meie ise ei jaksa siia investeerida, oleme operaatorid,” ütles Männik, lisades, et nemad ütlevad omavalitsusele, mida oleks sadamas vaja teha ning siis vald otsustab selle võimalikkuse üle.

Muus osas jääb sadam Männiku sõnul samaks, külastajatele hinnad ei tõuse. SMS-i kõige nooremad toimetavad sadamas samamoodi edasi, leping jätkub ka hoones paiknevatel merepäästjatel. Sadamakaptenina jätkab Oskar Jõgi.

Ühe uuema asjana saab Männiku sõnul sadamas rohkem näha seal pidevalt seisvaid jahte. Nimelt toovad mitmed SMS-i jahiomanikud oma aluse linna sadamasse.

“Usun, et kümmekond alust tuleb siia küll,” pakkus Margus Männik. Regatid hakkavad tema sõnul toimuma ikkagi peamiselt Roomassaares. Seda põhjusel, et seal on lihtsalt mugavam merel toimetada. Kuressaare sadamasse sisse- ja väljasõit on teadupoolest üsna pikk seilamine läbi kitsa faarvaatri. Samas puhkajaid see ei häiri. “Kes puhata tahab, tuleb ikkagi siia,” on Männik kindel ja toob näitena Haapsalu. “Ega ju keegi mugavuse pärast Rohukülla ei jää, ikka minnakse Haapsallu.”

Margus Männik lisas, et hiljemalt 10. maiks saab pika talve tõttu venima jäänud meremärkide vetteviimine veeteede ameti poolt ka teoks ja siis võib hooaeg alata.