Luha planeeringu kehtestamine lükkus edasi

Saaremaa vallavolikogu lükkas Nasva aleviku Luha detailplaneeringu kehtestamise Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul edasi. Fraktsiooni juht Jaanus Tamkivi sõnas, et kui planeeringut on menetletud 12 aastat, siis ei juhtu midagi, kui sellega veel pisut tegeleda. Eelnõud tutvustanud abivallavanem Mart Mäeker nentis, et vald on näidanud üles head tahet ja kulutanud ka raha selleks, et leida aleviku elanikele vastumeelse arenduse osas mõistlik lahendus. Paraku tundub arendaja ja kohalike elanike lepitamine ning kokkuleppe saavutamine tema sõnul ebatõenäoline.