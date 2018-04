Täiskasvanud soovivad oma haridust täiendada

Rohkem kui pooled Saare maakonna 20–64-aastastest elanikest peavad oluliseks oma hariduse täiendamist ka täiskasvanuna.

Statistikaamet avaldas möödunud nädalal kokkuvõtte täiskasvanute hariduse omandamisest 2016. aastal. Selle järgi oli Saare maakonna 20–64-aastastest elanikest – ligi 20 200 inimesest – viimase 12 kuu jooksul osalenud tasemehariduses või koolitustel, konverentsidel, seminaridel, kursustel ligi 51% ehk 10 300. Neist 8600 olid töötavad inimesed.

Siiski on kahe aasta tagune haridust omandanud täiskasvanute arv ja osakaal väiksem kui viis aastat varasemad näitajad. 2011. aastal oli haridust omandanud täiskasvanuid 56% ehk 21 000 inimesest 11 800. Viimastest omakorda 9300 tegid seda töö kõrvalt.

“Vaadates täiskasvanute iga aastaga veidi kasvavat huvi meie erialade vastu, saame nõustuda, et elukestev õpe on päriselt ka olemas, mitte ainult sõnades,” ütles Kuressaare ametikooli teabejuht Taavi Tuisk.

Kuressaare ametikool on täiskasvanutele suunatud õhtu- ja tsükliõpet teinud üle 15 aasta. Sel sügisel on plaanis avada 15 eriala täiskasvanutele. Ametikooli kevadine vastuvõtt kestab 27. aprillini. Hetkeseisuga on populaarsemad raamatupidaja ja spaateenindaja eriala, mis on mõlemad mõeldud täiskasvanutele tsükliõppena.

Ametikool on aastaid korraldanud ka täiskasvanutele mõeldud täienduskoolitusi, mis on samuti osalejale tasuta ja kestavad lühemat aega kui tasemeõppe erialad. Tänavu olid populaarsemad raamatupidamise, fotograafia, väikeettevõtte veebilehtede loomisega seotud koolitused.

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktori Ly Kallase sõnul on kooli populaarsus olnud viimastel aastatel stabiilne. “Küll on muutunud õppijate valikud: vähenenud on õhtuses õppes õppijate arv ja kasvanud päevases õppes õppijate hulk, lisandunud e-õppe osakond,” rääkis Kallas. “Kooli sisu on ajakohastunud ja täiskasvanute gümnaasiumi kui koolitüübi maine kasvanud.”