Uus ravijuht asub ametisse

2. maist alustab SA Kuressaare Haigla juhatuse liikme ja ravijuhina tööd tunnustatud hematoloog Edward Laane.



Oma erialal loodab dr Laane patsiente vastu võtma hakata kord nädalas.

Kui pahaloomuliste haigustega tegeldakse mandril suurtes keskustes, saab hematoloogia healoomulise poolega tegeleda ja patsiente jälgida dr Laane hinnangul ka Kuressaare haiglas.

Dr Laane on aastaid töötanud Tallinnas Põhja-Eesti regionaalhaiglas ning on end erialaselt täiendanud välismaal. Viimastel aastatel on ta tegutsenud hematoloogina Confido erameditsiinikliinikus Tallinnas.