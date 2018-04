Vald taotleb koolidele 6,2 miljonit eurot

Saaremaa vald soovib Innove kaudu Lümanda põhikooli ja Saaremaa ühisgümnaasiumi uuendamiseks saada 6,2 miljonit eurot. Lümanda kooli jaoks taotles raha juba Lääne-Saare vald, SÜG-i taotlus tuli seoses Saaremaa gümnaasiumi rajamise lepinguga. Lümanda kooli jaoks küsitakse 1,2 miljonit ja SÜG-i jaoks 5 miljonit.



Saarte Häälele on avaldatud kartust, et SÜG-i toetus on vallale olulisem ja seetõttu võib Lümanda summa väiksemaks jääda. Saaremaa vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Aarne Põlluäär kinnitas, et mõlemad taotlused on olulised ja kedagi ei eelistata.

Innove avalike suhete juht Mari Annus ütles, et esitatud projekte hindab komisjon ja moodustab pingerea. “Komisjon võib hindamise käigus teha kohalikule omavalitsusele ka ettepaneku toetuse summat vähendada või suurendada,” märkis ta. Pingerea kinnitab valitsus ja siis hakatakse raha taotlema.Saaremaa ühisgümnaasiumi jaoks küsitakse raha seoses koolivõrgu ümberkorraldamisega. Lümanda kooli puhul tõdetakse, et kool on saamas oma piirkonna olulisimaks kooliks ning osaliselt õppetööks kasutatav peahoonest eraldi seisev hoone on amortiseerunud ja selle ruumilahendus ei vasta kaasava hariduse põhimõtetele. Hoone tuleks lammutada ja ehitada uus peahoonega ühenduses maja.

Taotluses tõdetakse, et Kihelkonna lapsed on suundunud ja suundumas Lümanda kooli. Samuti on Kuressaare lähiümbruse (Kaali, Kahtla) koolide õpilased suundumas linna.

“Võime eeldada, et Saaremaa koolivõrgu korrastamise käigus peale 2021. aastat, mil lõpeb seotus ühinemislepinguga, suurenevad nii Lümanda Põhikooli kui ka Kuressaare koolide õpilaste arvud,” seisab taotluses.