Valla palgalt lahkub ka teine arhitekt

Alles läinud nädalal teatas Saaremaa vallaarhitekt Liis Koppel, et soovib 30. aprillist ametist lahkuda. Nüüd on oma lahkumissoovist valda teavitanud ka arhitekt Loona Lepp. Saarte Häälele ütles Lepp, et lahkub töölt seoses erasektoris suurenenud töökoormuse ja huvipakkuvate väljakutsetega. Viimane tööpäev Saaremaa vallavalitsuses on tema jaoks 25. mai.



Valla ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallase sõnul hakatakse Loona Lepa asemele uut töötajat otsima. Vastava ettepanekuga minnakse järgmisele vallavalitsuse istungile, sest see eeldab vallavalitsuse korraldust.