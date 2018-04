Vanas pitsakohas avati võikubaar

Kuressaares Turu tänaval avas eile uksed pealinnas endale juba nime teinud Sandwich Bar.





Tegu on pereettevõttega, mis varem pakkus toiduelamusi Tallinnas Balti jaama läheduses. Tänavu kevadel koliti aga Saaremaale. “Ise oleme tegelikult saarlased,” selgitas Sandwich Bar´i perenaine Aita Johanson. Tallinnas pakuti võileibu ja vahvleid neli aastat, kuid nüüd on koju tagasi jõutud. Aitaga koos töötavad võileivabaaris tema poeg Richard Johanson ja minia Kairit Tang.

Otsus Sandwich Bar kodusaarele kolida sündis pooleldi juhuslikult. “Jõulude ajal olin kodus, jalutasin ja vaatasin, et siin ukse peal on silt “Rendile anda”,” meenutas Aita Johanson ja lisas, et lihtsalt läks kuidagi nii.

Pealinnas võeti Sandwich Bar väga hästi vastu. Silma jäädi ka mitmetele toidublogijatele. Nii on ka uues kohas ootused loomulikult suured. “Ikka tahaks rahvale midagi teistsugust pakkuda, meil on siin omapärane valik,” viitas Johanson menüüle, kust leiab nii magusaid kui ka soolaseid ampse. Mõeldud on ka taimetoitlaste peale. Leivad ja vahvlid küpsetab Aita kohapeal enda ja poja väljatöötatud retseptide järgi.

Tallinnas oli Sandwich Bar avatud aastaringselt. Samamoodi plaanitakse jätkata ka Kuressaares.